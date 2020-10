Qué se dijeron Bielsa y Guardiola tras el empate entre Leeds y el City

El entrenador argentino Marcelo Bielsa y el catalán Josep Guardiola fueron los protagonistas, fuera del campo de juego, del duelo entre Leeds United y Manchester City que terminó igualado 1 a 1 en el estadio del primero, ya que ambos se tienen admiración mutua y la expresan públicamente cada vez que tienen la oportunidad.

Finalizado el partido, Marcelo Bielsa se quedó agachado unos segundos, como reflexionando sobre lo que dejó el empate, y apenas se paró se fue derecho a saludar a su colega nacido en Santpedor.

"Buen juego, ha sido muy bonito. El resultado es justo. Bien hecho, Marcelo", le dijo Guardiola a Bielsa en el breve cruce que mantuvieron ambos. "¿Seguro?", le preguntó el Loco, fiel a su estilo y con una enorme sonrisa, tomando lo dicho por el español como un elogio. "Sí", insistió el ex Barcelona.

En diálogo con la transmisión oficial del partido, fue el propio Guardiola el que reveló de qué charlaron con Bielsa en el verde césped de Elland Road.

"Me hizo una pregunta, me preguntó cuál era mi opinión del juego. Y yo le dije que después de un segundo no soy capaz de analizar el juego. Tal vez él es más inteligente que yo. Yo no lo soy, necesito tiempo para procesar cómo fue el juego. Pero dije que fue un buen juego, que fue justo y por eso el resultado fue así", concluyó Guardiola.