A los gritos: Coudet se volvió loco y el Inter igualó el clásico ante Gremio

Internacional, dirigido por el argentino Eduardo Chacho Coudet, empató hoy con Gremio por 1 a 1, de visitante, en el clásico de la ciudad brasileña de Porto Alegre, en el partido que abrió la 13ra. fecha del Brasileirao.

Gremio abrió el marcador con el gol que convirtió el delantero brasileño Pepe a los 9 minutos de la segunda etapa y lo igualó de tiro penal su compatriota, Thiago Galhardo (28m. ST), para el equipo de Coudet.

El DT argentino protagonizó una curiosa escena ya que enloqueció con la mano del defensor del Gremio que el árbitro Raphael Claus no vio, y el Chacho gritó reclamando penal hasta que la jugada fue revisada por el VAR y se terminó cobrando el penal.

En Inter fueron titulares los argentinos Víctor Cuesta (ex Arsenal de Sarandí, Huracán e Independiente) y Marcelo Musto (ex Rosario Central), quien fue expulsado con roja directa, a los 26 minutos del complemento. En el segundo tiempo ingresó Andrés D'Alessandro (ex River Plate) y fue suplente Leandro Fernández (ex Independiente y Godoy Cruz).

La igualdad mantiene a Internacional en el segundo puesto del Brasileirao, con 22 puntos, a dos del líder, Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli. Por su parte, Gremio subió un escalón, al decimocuarto puesto, con 14 unidades.