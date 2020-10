Los Angeles Lakers volvieron a vencer a Miami Heat y gobiernan las finales de la NBA

Los Angeles Lakers se impuso sobre Miami Heat, por 124 a 114, con 65 puntos de la dupla LeBron James-Anthony Davis, y se puso en ventaja por 2 a 0 en la serie al mejor de siete por la finales de la NBA, acercándose a un título que no gana desde 2010 cuando derrotó en la definición a Boston Celtics.



En el primer cotejo Lakers había ganado 116-98 y el tercer juego será mañana a las 20.30 de Argentina, siempre en el Wide World of Sports de Orlando.



Desde el inicio Lakers mostró todo su poderío en la cancha, aunque no se reflejo en el marcador. Con notable actuación de Davis y James se llevó el primer parcial por 29-23.

El segundo cuarto fue un claro dominio angelino, y otra vez la dupla hizo estragos ante un Miami que no contó con los lesionados Goran Dragic y Bam Adebayo. El parcial fue de 39-31, logrando ocho de diferencia, y culminando el primer tiempo 68-54.



Miami mejoró en el tercer cuarto, lo ganó 39-35 gracias la excelente labor de Jimmy Butler y una gran actitud, pero el cuarto final culminó 21-21 con un cotejo definido y la ventaja de los angelinos



Las figuras de Lakers fueron James con 33 puntos, con 11-17 en dobles, 3-8 en triples, 2-5 en libres y 14 rebotes, mientras que Davis añadió 32 con 14-19, 1-1 y 1-1 con nueve rebotes y nueve asistencias, apoyados por Rajon Rondo con 16 tantos y 10 asistencias.



En Miami, Butler finalizó su muy buena noche con 25 puntos, con 7-6 en dobles y 11-12 en libres, además de 13 asistencias, secundado por Kelly Olynyk, con 24, y 6-9 en dobles, 3-7 en triples y 3-5 en libres.