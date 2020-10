Siguen los papelones: vuelve el fútbol y no se sabe nada de la TV

Mañana comenzará la Copa de la Liga Profesional y, aunque no tardaron nada en volver a cobrar el pack fútbol, aún no se sabe qué canal transmitirá los partidos y hay seis encuentros que no tienen asegurada su transmisión. Otro papelón y van...