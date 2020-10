Pepe Sand "amenazó" a Zubeldía de cara al partido con Boca

José Sand fue la gran figura anoche del triunfo de Lanús ante San Pablo, en lo que fue el regreso de manera oficial de Granate a la competencia tras más de siete meses. Pepe metió dos goles en el 3-2 que dejó la serie completamente abierta para que se defina el miércoles que viene en el Morumbí, pero más allá del viaje a Brasil, el 9 dejó clara su postura de cara al partido del próximo sábado ante Boca, en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

"Si Zubeldía no me pone lo mato", aseguró anoche entre risas en diálogo con Radio La Red. "Con Boca quiero jugar, mientras esté bien voy a tratar de jugar siempre. Obviamente él es el DT, pero con Jorge (Almirón) ya me perdí otros partidos con Boca, imaginate si me pierdo ahora", agregó Sand sobre el próximo compromiso de Lanús.

Además, destacó la importancia de haber conseguido un triunfo agónico ayer ante San Pablo, argumentando que "se iba a complicar con el empate" pensando en la visita a Brasil y elogió la presencia de varios juveniles en el plantel, que ayer tuvo tres debuts. "Cada seis meses o un año van debutando muchos chicos que juegan muy bien, y está Luis que les da oportunidades. Uno tiene que estar preparado y tratar de ayudarlos en los momentos clave".

Tras haber cumplido 40 años en el aislamiento y luego de demostrar su vigencia anoche ante el San Pablo, comentó: "Me siento bien y voy a tratar de jugar este año que me queda de contrato y ojalá lo pueda hacer de buena manera", cerró.