Polémica en River, que se pone contra la decisión del Gobierno y hay enojo

El coronavirus obligó a la AFA a prohibir la actividad en todos los clubes, todas las divisiones y todas las categorías del fútbol argentino. Estas medidas se fueron flexibilizando. Primero volvieron los participantes de la Copa Libertadores, después el resto de los clubes de Primera, el Femenino y más... Sin embargo, todavía se mantienen algunas restricciones, como por ejemplo las que corresponden a divisiones juveniles. Y ante este panorama, River aprovechó otra vez un “gris” en el reglamento.

¿Qué hizo el Millonario? Conformó un selectivo de Reserva con 60 jugadores, entre los cuales están aquellos que venían trabajando bajo las órdenes de Juan José Borrelli y una nueva mayoría que no formaba parte de esta categoría antes de la pandemia. Todos tienen entre 17 y 20 años y son resultado de un relevamiento que hizo el club sobre aquellos pibes estarían cerca de firmar su primer contrato.

Un dato importante es que no existen los cupos para los planteles de Reserva. En todos los equipos suelen sumarse futbolistas de las divisiones juveniles o de la Primera. Por lo tanto, River no estaría violando ninguna restricción sanitaria. Sin embargo, es evidente que el club se aprovechó de un “gris” para sumar jugadores. De hecho, este selectivo no trabaja todo junto sino que lo hace en tres turnos distintos en el River Camp.

El “selectivo” de River y el contacto estrecho de Marcelo Gallardo

Las alarmas se encendieron en River con el aislamiento de Marcelo Gallardo por contacto estrecho con un infectado por coronavirus. Este vínculo se habría dado con uno de estos jugadores del selectivo que viajó desde el interior y se quedó a dormir en la casa de la exesposa del Muñeco por ser compañero de Matías Gallardo en la 2003, ya que la pensión del club está cerrada. El Muñeco no vive allí, pero sí se hizo presente en la misma por una visita familiar.

El otro “gris” de River: 10 vs. 10 en la práctica

Cuando los participantes de la Copa Libertadores volvieron a las prácticas en Argentina, se estipuló un protocolo con distintos pasos a seguir. Por ejemplo, en un principio se prohibió que los equipos hicieran fútbol formal en una práctica. ¿Qué hizo Marcelo Gallardo? Armó un 10 vs.10 sin arqueros.