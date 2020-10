Durísimas declaraciones del presidente de La Liga para Bartomeu, ex presidente del Barcelona

A Javier Tebas, presidente de LaLiga, no le sentó nada bien que Josep Maria Bartomeu desvelase en la comparecencia en que presentó su dimisión que su junta había aprobado los requerimientos para jugar la Superliga europea, decisión que deberá ser ratificada en la próxima asamblea de compromisarios. Una Superliga que, según Bartomeu, garantizará sostenibilidad al club y que siga siendo de los socios”.

Si ayer Tebas le lanzó ya un dardo tras conocer lo desvelado por el ya ex presidente azulgrana, hoy ha vuelto a intentar desacreditarlo. En este caso, apuntando que habló siguiendo consignas del presidente del Real Madrid. “Bartomeu estaba dirigido por Florentino. Eso es lo que creo. Esta liga ha sido el sueño del presidente del Real Madrid... Ha trabajado para ello desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Pero es un grave error, no entiende las graves consecuencias financieras que va a generar”, explicó Tebas en una entrevista telefónica para la agencia Associated Press.

Anoche, Tebas también criticó a Bartomeu por apuntar al Barça a la Superliga europea. Concretamente dijo que “desafortunadamente, Bartomeu anunciando el último día la participación en una competición ‘fantasma’, que sería la ruina para el Barça y ratifica su ignorancia en la industria del fútbol. Triste final de un presidente que tuvo aciertos y últimamente errores”.