Un sueño imposible: el deseo de Diego Maradona para su cumpleaños 60

El próximo viernes Diego Armando Maradona cumplirá 60 años y, para celebrarlo, la prestigiosa revista France Football lanzará una edición de colección para la cual entrevistó al 10 y a otras figuras del fútbol mundial. En un adelanto del número que saldrá mañana, la publicación francesa dio a conocer algunas declaraciones del astro argentino, entre ellas su mayor deseo para este nuevo cumpleaños.

"Sueño con poder hacerle otro gol a los ingleses, ¡esta vez con la mano derecha!", confesó entre risas Maradona, recordando su inolvidable partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo México 1986, cuando abrió la cuenta ante Inglaterra anotando el gol de "la mano de Dios" y luego deslumbraría a todos con el mejor gol de la historia de los mundiales.

La edición de colección de France Football por los 60 años de Maradona saldrá hoy en formato digital y mañana estará en los kioscos franceses. En la tapa aparece un joven Maradona con la camiseta de la Selección en la primera mitad de los '80, antes del Mundial de México, bajo el título "Diego es grande".

Además de la entrevista a Maradona, habrá testimonios de figuras del fútbol mundial como Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo, Gabriel Batistuta, Kylian Mbappé y David Trezeguet.

Finalmente, el adelanto de la publicación también recuerda el día que Maradona estuvo a punto de fichar para el Olympique de Marsella, época en la que incluso hasta Panini diseñó la figurita del 10 con la camiseta del club más grande de Francia.

"Los dirigentes de Marsella se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron duplicar mi salario. Estaba jugando en Napoli en ese momento y el presidente Ferlaino me dijo que si ganábamos la Copa UEFA, me dejaría ir. Bernard Tapie (entonces presidente de OM) y Michel Hidalgo (su mánager deportivo) incluso vinieron a verme hasta Italia para hacerme una propuesta y para que lo discutiéramos todos juntos. Una vez que regresé a Nápoles (la reunión fue en Milán), le dije a Ferlaino: 'Gracias presidente por todos estos hermosos años, me voy'. En ese momento, comenzó a hacerse el tonto, como si no entendiera, y retrocedió. Fin de la historia", concluyó el 10.