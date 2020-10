Se terminó la paz en Ferrari: Vettel, Binotto y una "guerra" abierta con duras acusaciones

Sebastian Vettel finalizó el Gran Premio de Portugal en décima posición. El piloto alemán aportó dos puntos a Ferrari en las últimas seis carreras, una cantidad más que insuficiente, especialmente en la comparativa directa y con Charles Leclerc mostrándose en la parte alta de la tabla.

El monegasco fue cuarto en Portimao, y al bajarse del coche afirmó que era el mejor Ferrari de la temporada. Los comentarios de Vettel, no fueron igual de optimistas, afirmando que hay un coche que es más rápido que el otro. "No estoy feliz por lograr un punto. No estoy aquí para sumar solo un punto. El coche fue muy difícil de pilotar durante toda la carrera. Es obvio que el otro coche es mucho más rápido".

Noticias Relacionadas Después de 34 años, una categoría argentina correrá un día de semana

"Llevo rechinando los dientes todo el año. Es posible que un idiota nunca se dé cuenta, pero ¿soy un completo idiota? Lo dudo. En algún momento deberías tener suerte y dar con la tecla. Yo nunca lo hago y si lo consigo, es sólo con mucha dificultad. En el otro lado parece mucho más fácil", concluyó el alemán de 33 años.

Al escuchar los dichos del cuatro veces campeón, Matías Binotto recogió el guante y no se guardó nada: "Los coches de Seb y Charles son idénticos, sin duda. Espero sinceramente que Sebastian pueda llegar a la siguiente ronda en la clasificación de Imola y demostrar más de lo que es capaz de hacer durante la carrera. Charles lo está haciendo realmente bien, pero tal vez esperes aún más de un segundo piloto".