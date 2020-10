Polémica en el Real Madrid, que pareciera tampoco tener paz

Las cámaras y los micrófonos del programa ‘El Partidazo de Movistar’ captaron una curiosa conversación entre varios futbolistas del Real Madrid antes de disputarse el Clásico del pasado sábado en el Camp Nou entre los blancos y el FC Barcelona (1-3). Lo más destacado fueron unas palabras de Isco Alarcón en las que hacía referencia a Zinedine Zidane.

“Si me tiene que cambiar, me cambia en el 50’ o en el 60’ de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80”, comenta Isco, provocando la risa de Marcelo.

En las imágenes se puede ver a los dos futbolistas citados y también a Modric, Jovic, Lucas Vázquez y Militao.