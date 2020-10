Lo que no se vio: el reclamo de Messi al árbitro en el túnel del Camp Nou

Luego de la polémica victoria del Real Madrid ante Barcelona en el clásico español, con protagonismo del VAR en favor del Merengue, salió a la luz un video del entretiempo en el que se lo ve a Lionel Messi reclamándole al árbitro por un penal a favor no cobrado en el primer tiempo.

El capitán del equipo Culé se mostró muy disgustado con el arbitraje del clásico, y durante el descanso se pudo observar un reclamo, en el túnel del Camp Nou antes de regresar al campo de juego, por el penal que no le cobró en la primera mitad, en el que el árbitro ni siquiera revisó la jugada en el VAR.

Al 10 se lo puede escuchar claramente decirle al colegiado Juan Martínez: "No, no, la otra, yo llego antes. Llego antes, anticipo y me toca", le explica la Pulga ante la atenta mirada de los jueces de línea.

La jugada que reclama el crack rosarino es por el golpe recibido por Casemiro en el área, luego de que el brasileño llegara a tocarle la pelota.

En el segundo tiempo, Leo se terminó de enojar con el árbitro después de que revisara la jugada del agarrón de Lenglet sobre Sergio Ramos, que terminó cobrando el penal que empezó a definir el encuentro.