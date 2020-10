La terminante decisión que tomó Diego Schwartzman tras perder en Alemania

Tras perder la final con Alexander Zverev, Diego Schwartzman analizó lo sucedido en Colonia y confirmó que no jugará el ATP 500 de Viena para resguardar su estado para el Masters 1000 de París-Bercy. Si bien ya estaba inscripto en el certamen austríaco, se bajará de la competencia porque solamente sumaría puntos ganando el título.

"Necesito descansar, son muchas semanas, muchos partidos indoor. Hace días que no veo la luz. En París puedo sumar. No tiene sentido ir a Viena, donde solo puedo sumar si gano el torneo, para llegar cansado a Paris", explicó y continuó: "Me escapé de mis perseguidores, les saqué un par de puntos a los que vienen atrás mío, vine pensando en eso, así que no fue fácil".

Sobre el partido, expresó: "Es difícil encontrar respuestas ante semejante nivel y hoy las cosas no salieron bien. Hay que reconocerlo, Sascha fue superior totalmente. Quise variar mi juego, empezar desde otro lado y no pude resolverlo". "Creo que en ningún momento, más allá de haber sido una muy buena semana por jugar otra final, pude jugar mi mejor tenis", cerró.