Argentina XV se consagró campeón del Sudamericano de Rugby que se disputó en la ciudad de Montevideo, al doblegar al representativo local por un categórico 53-19. En el estadio Charrúa de la capital uruguaya y bajo una pertinaz lluvia, el conjunto albiceleste, dirigido por Ignacio Fernández Lobbe, diseñó una contundente victoria, de principio a fin.

Final del partido y final del torneo.



¡@Argentina_XV es el campeón del #SAR4N! ¡Vamos! pic.twitter.com/WwlFr79yus — Argentina XV (@argentina_xv) October 25, 2020

Martín Elías resultó el principal anotador del conjunto argentino, con 16 tantos, producto de dos penales y cinco conversiones. Argentina XV anotó siete tries (el mendocino Rodrigo Martínez marcó uno de ellos) y festejó un título, luego de la vuelta oficial de la actividad, interrumpida en marzo pasado por la pandemia de la Covid.

#SAR4N ? | ¡Felicitaciones, campeón! uD83CuDDE6uD83CuDDF7@argentina_xv se consagró campeón tras ganar los tres partidos del Sudamericano 4 Naciones ?uD83DuDCA5#ElRugbyNosUne pic.twitter.com/2OEPextYN8 — Sudamérica Rugby (desde uD83CuDFE0) (@sudamericarugby) October 25, 2020

"Estoy contento con el partido de hoy, a diferencia de los primeros dos. Realmente hubo una muestra de carácter, disciplina y juego. Hubo buena alternancia, limpieza de rucks, obtención y buen juego directo. Tenemos muchos jóvenes que están arrancando, pero hay jugadores que hay que seguir desarrollando", declaró el DT Fernández Lobbe.

-Síntesis-

Argentina XV (53): Martín Cancelliere; Matías Osadczuk, Tomás Cubilla (capitán), Teo Castiglioni y Mateo Carreras; Martín Elias y Joaquín Pellandini; Javier Ortega Desio, Santiago Ruiz y Lautaro Bavaro; Franco Molina y Santiago Portillo; Francisco Minervino, Ignacio Ruiz y Javier Díaz. Entrenador: Ignacio Férnandez Lobbe.

Uruguay XV (19): José Iruleguy; Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez, Andrés Vilaseca (Capitán) y Baltazar Amaya; Rodrigo Silva e Ignacio Rodriguez; Santiago Civetta, Lucas Bianchi y Eric Dosantos; Lorenzo Surranco y Juanjuan Garese; Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas y Ezequiel Ramos. Entrenador: Esteban Meneses.

Tantos en el primer tiempo: 4m. y 14m. tries de Ruiz convertidos por Elías (A); 17m. try de Iruleguy (U); 31m. y 34m. penales de Ruiz (A). Tantos en el segundo tiempo: 2m. try de Cancelliere (A); 5m. try de Osadczuk convertido por Elías (A); 14m. try de Rodrigo Martínez convertido por Elías (A); 19m. try de Lautaro Bazán Vélez convertido por Elías (A); 23m. try de Vilaseca convertido por Iruleguy (U); 26m. try de Guillermo Lijtenstein convertido por Iruleguy (U); 32m. try de Bazán Vélez convertido por Santiago Mare (A).