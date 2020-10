Algo cambió y River se ilusiona con ser local donde quería desde un principio

Como River Plate está remodelando el Monumental, en la Copa Libertadores ha estado haciendo de local en el estadio de Independiente y para la Copa de la Liga Profesional pretende jugar en su predio de entrenamientos en Ezeiza, para ahorrarse el alquiler de otro estadio. En un principio le habían bajado el pulgar pero en las últimas horas algo cambió.

El pedido formal se elevó el pasado jueves 15 de octubre y aún no hay una respuesta oficial. El presidente Rodolfo D’Onofrio mantuvo durante la última semana conversaciones informales con Marcelo Tinelli, presidente de la LPF, y el presidente de AFA, Claudio Tapia.

River debuta en una semana y aún no sabe dónde debutará ante Banfield, pero se ilusiona. Según informa el diario Olé, las chances de que la Comisión de Estadios levante dé el ok para hacer una inspección en el River Camp parecen ser más altas, sumado a que los dueños de los derechos de TV ya no se muestran tan intransigentes en su postura inicial.

El martes el club reforzó su pedido con unos renders que muestran cómo quedaría el River Camp si fuera habilitado y la imagen gustó. Además, la cancha principal del predio tiene las mismas medidas que la del Monumental (105 x 68), el césped está en óptimas condiciones y la iluminación es la reglamentaria para cumplir con los estándares de la televisación HD.

Como se ve en la proyección que filtró River, las obras que debería realizar incluyen una nueva cabina de transmisión, mangrullos para la ubicación de cámaras, lonas y carteles de publicidad estática y algunos ajustes en cuestiones de seguridad para contar con la aprobación municipal.