Fede Villegas: el gran objetivo son los Juegos Olímpicos

La pasión de Federico Villegas por el BMX empezó a los cinco años en la pista que se ubicaba antiguamente atrás de la cárcel de Boulogne Sur Mer, actualmente se ubica frente al cerro de La Gloria.

Al poco tiempo ya se animó a correr Nacionales y algún que otro torneo Internacional e incluso Mundiales, demostrando que estaba para grandes cosas. Con el enorme esfuerzo personal y de su familia, a los quince ya encontró un nivel muy importante, logrando el subcampeonato mundial en Juveniles. Esto le dio la confianza suficiente para subir un escalón más y ya pensar en aspirar a una carrera profesional.

A los 17 años corrió su primera carrera en Junior, categoría en la que en su momento logró el Campeonato Latinoamericano. Luego pasó a Elite, casi como un nuevo comienzo para él, por el exigente nivel de la categoría. Después de un par de temporadas logró afianzarse y comenzó a ganar medallas a nivel nacional e internacional, para destacar, la última lograda hace poco mas de un año, el Bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, en Perú.

Ahora, luego de un año particular para todos, tiene la mente puesta en recuperar el ritmo de competencia, para encarar con todo, en los primeros meses del 2021, las últimas carreras clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrán lugar a fines de julio del próximo año.

Para conocer más de la preparación del “Colo” Villegas, dialogamos con él y nos contó detalladamente su recuperación de la lesión y el comienzo de su preparación para la competencia.

Contanos en donde te encontramos en estos momentos…

No estoy en Mendoza en este momento. Estuve planeando durante un tiempo largo y coordinando para ver si era posible venir a Estados Unidos a competir y entrenar porque desde febrero que yo competía y realmente quería venir a correr acá, así que después de un gran esfuerzo económico propio logré y con la ayuda de la familia Morales de acá de Sarasota, que siempre me brindan una mano terrible con un lugar para quedarme, logré hacerlo.

¿Cómo ha sido este año tan particular y como hubiese sido sin la pandemia?

El año la verdad que ha sido muy inusual, empecé a competir en febrero y hubo lugar solamente para cuatro competencias, de las cuales algunas se suspendieron por mal estado de la pista. Competí en Australia y después en Santiago del Estero una fecha Latinoamericana y después se acabó realmente en marzo, se cancelaron las competencias.

Particularmente me vino bien ese tiempo para poder recuperarme de mi espalda, yo tengo una lesión y realmente necesitaba un tiempo grande para recuperarme y no lo podía hacer porque presuntamente estaban los compromisos de Competencia y clasificación, así que utilicé los primeros meses de cuarentena para eso y después para seguir preparándome para volver a mi nivel. El año fue inusual, pero lo pude hacer productivo y estoy contento de estar de vuelta.

¿Desde cuándo y cómo te has estado entrenando y cuando pudiste viajar a Estados Unidos?

En verdad no he parado de entrenar, simplemente tuve que trabajar diferentes cosas durante un tiempo para poder recuperarme. Después de unos meses retomé con los ejercicios más específicos del ciclismo BMX, pero la verdad que no paré de entrenar y poder empezar a pensar en venir acá también fue una gran motivación para que no se acabara la energía, porque uno entrena y cuando van pasando los meses, si no tenés nada en el horizonte para hacer lo que te gusta hacer, obviamente las ganas empiezan a aflojar.

Con respecto al viaje, salí el miércoles pasado en micro a Buenos Aires con la empresa Vitar, a la cual le agradezco un montón porque no había vuelos de cabotaje todavía, el jueves estuve en lo de un amigo, Martín, hasta el viernes, cuando pude salir para Estados Unidos en donde llegué el sábado y acá ya entrenando desde el lunes.

Teniendo en cuenta que el próximo año son los Juegos Olímpicos ¿Cuándo empezarías a competir y cuáles son tus objetivos?

Las competencias arrancan este fin de semana y compito este viernes sábado y domingo en una competencia nacional de acá y que va a servir para entrar en ritmo. Hay expectativas, pero en realidad busco volver al ritmo competencias ya que hace mucho no lo hago y hay que ajustar algunas cosas seguramente, pero esperemos que vaya bien.

Respecto a los objetivos, por ahora la próxima carrera grande es la final del campeonato de Estados Unidos a fines de noviembre en Oklahoma. El año que viene quedan cuatro competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos y quiero enfocarme en eso para tratar de que salga lo mejor posible para pelear por el único lugar que tiene Argentina para el BMX. Esta clasificación es una o quizás la más exigente ya que son sólo veintitrés lugares que se reparten en todo el mundo y ese es el gran objetivo, asique estoy preparándome para eso.

¿Cuáles son las chances concretas que tenés de clasificación y quiénes son tus rivales directos?

Realmente está peleado, estoy compitiendo por un lugar con Gonzalo Molina, de San Juan y Exequiel Torres, de La Rioja, que son los compañeros de Selección. Gonzalo pudo aprovechar algunas competencias que le fue muy bien y yo estaba lesionado, pero eso no le quita mérito obviamente. En este momento estoy segundo en puntos y en las últimas carreras clasificables es muy importante la performance de cada uno, pero como te digo, la clasificación en este deporte es muy dura. Los dos mejores países en BMX tienen tres representantes cada uno, después del tres al cinco tienen dos cada uno y los de abajo, clasifican uno cada uno. Nosotros estamos séptimos en la clasificación por países a pesar de un montón de cosas, como presupuestos mas bajos, facilidades e infraestructura. La clasificación es muy difícil por la particularidad del deporte, pero eso no quita que tenemos un gran nivel.