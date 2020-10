El inesperado anuncio de Khabib tras noquear y desmayar a Gaethje

En la estelar del UFC 254, Khabib Nurmagomedov defendió una vez más su cinturón. El ruso durmió a Justin Gaethje con una enorme sumisión en el segundo round, demostró ser el mejor de la historia y explotó en llanto, ya que perdió a su padre y entrenador de toda la vida hace pocos meses, a causa del coronavirus.

Y por esa razón, Khabib sorprendió al mundo de la UFC y con una frase anunció que se retira: "No hay forma de que vuelva sin mi padre". Antes de lanzar por el micrófono la impactante noticia, brilló sobre el octágono montado en Abu Dhabi tras dejar inconsciente durante algunos segundos a su rival.

Fue la victoria número 29 en la trayectoria profesional del peleador ruso que nunca perdió en las artes marciales mixtas: "Hoy quiero decir que esta fue mi última pelea. Cuando falleció mi padre, hablé con mi mamá y no quería que viniera a pelear sin él. Este es el sueño de mi padre y no seguiré peleando. No puedo venir aquí sin él".

"Esta es mi última vez aquí. No hay manera de que vuelva sin mi padre" @TeamKhabib #UFC254 pic.twitter.com/f5ZU4IArLh — ufcespanol (@UFCEspanol) October 24, 2020

"Organizamos esto para terminar de la mejor manera. Él fue mi mentor y sin él no puedo seguir compitiendo. Hasta aquí llegó mi carrera y fui el mejor. Quiero agradecerle también a Justin por estar aquí. Es un gran peleador y merece todo lo que le está pasando. Gracias Justin por lo que me ayudaste antes. Sos una gran persona fuera de la jaula", cerró conmovido.