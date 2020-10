¿Clásico clave?: Se encienden las alarmas por el futuro de Zidane en el Real Madrid

Pedja Mijatovic analizó en el programa español ‘El Larguero’ algunos aspectos del partido de este sábado entre el FC Barcelona y el Real Madrid. A juicio del exmadridista, “Zidane no corre ningún peligro, independientemente del resultado. No creo que se juegue el puesto, no lo veo así. Lo veo tranquilo”.

El montenegrino sí reconoció que “es cierto que no están encontrando la tecla, pero es verdad que no ha habido pretemporada para prepararlo bien”. Y cree que ”para un equipo como el Real Madrid es un problema no poder marcar goles. El Madrid necesita un delantero después de la mala temporada de Hazard y Jovic”.

Del Clásico dijo que ”la imagen del Real Madrid ha sido un poco floja. Espero un gran partido y con Ramos todo mejora. ¿El Barcelona? Está en una situación similar deportivamente a la del Real Madrid. Tiene una leve ventaja después del gran partido de Champions, y además juega en su estadio”

Finalmente, señaló que “Hay que tener cuidado con Ansu Fati. También tengo la sensación de que Messi está un poco por debajo de su nivel, también no es joven, pero tiene la calidad para desequilibrar el partido”.