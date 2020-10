¿Se arrepintió? El lamento de Nacho Scocco por su salida de River

La partida de Ignacio Scocco de River fue un duro golpe para el equipo de Marcelo Gallardo. Su jerarquía era fundamental a la hora de buscar variantes y si bien los nuevos pibes vienen pidiendo pista, habrá que ver si su ausencia pesa más en el tramo final de la temporada. Y para Nacho tampoco fue fácil su partida y este viernes volvió a dejarlo en claro.

"Ya tenía la idea de cumplidos los 3 años en River, volver a Newell's. Obviamente que las circunstancias en la que se dio, con la pandemia, irme de esa manera me hizo dudar", contó en Radio Continental, y recordó: "Con el primero que hablé cuando decidí irme fue con Marcelo (Gallardo). Me dejó muy tranquilo, fue una charla larga y linda que me hizo bien".

"En el momento que pude estar a pleno y al 100%, rendí bien. Me tocó ver de afuera la final contra Flamengo y uno siente impotencia por no poder hacer nada. Me hubiera gustado estar en los 11 en el último tiempo en River, tuve una lesión que me alejó mucho de las canchas", expresó y cerró: "A River lo sigo viendo y lo sigo apoyando desde casa. Tengo todos mis compañeros ahí, siempre le voy a desear lo mejor y haciendo fuerza para que le vaya bien"-