Escándalo en España por una nota súper racista contra Ansu Fati

El joven futbolista Ansu Fati fue una de las figuras del triunfo del Barcelona por 5 a 1 ante el Ferencvaros húngaro en el inicio de la Champions League y la crónica del partido publicada en el diario ABC generó un fuerte repudio por su contenido racista. El autor de la nota intentó pidió disculpas, pero el club analiza iniciar una demanda.

En uno de los fragmentos de la crónica del partido disputado en el Camp Nou, el periodista Salvador Sostres ensayó un polémico "elogio" a Ansu Fati: "Corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: '¡Agua, agua!', anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau (alcaldesa de Barcelona) los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio".

La nota se viralizó rápidamente en España y tuvo repercusión en los medios. Además, Antoine Griezmann también se expresó al respecto en Twitter. "Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y a la mala educación", escribió el francés junto a una captura de la nota en cuestión.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Tras las repercusiones negativas de su nota, Sostres intentó pedir disculpas en una nueva nota, intentando dejar en claro que no tiene nada en contra de Ansu Fati pero omitiendo a los manteros que llegaron a Barcelona huyendo de sus países y buscando una vida mejor. "Algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista. Nada más lejos de mi intención, ni de mi opinión, muy favorable al jugador como he expresado en todas mis crónicas desde que debutó" escribió el periodista de ABC.

Por su parte, luego del escándalo y a pesar de las disculpas, el Fútbol Club Barcelona ha decidido iniciar acciones legales contra Salvador Sostres y contra el diario ABC, donde el periodista escupió toda su xenofobia.