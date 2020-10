River está más cerca de recibir una gran noticia

La dirigencia de River Plate ya realizó el pedido a la Liga Profesional de Fútbol para jugar de local en el predio del River Camp de Ezeiza y ahora la solicitud fue enviada a la comisión de estadios que preside el titular de Yupanqui, Dante Mayori.



“Hemos realizado el pedido y en estos días se debe resolver para poder organizarnos”, dijo el entrenador Marcelo Gallardo, quien pretende jugar de local en el predio y que el club no realice otra erogación como viene haciendo a pedido de la Copa Libertadores.



La resolución no depende solamente de cuestiones técnicas, ni protocolares, ya que desde la dirigencia de River aseguran que entregaron un informe con todas las especificaciones que se necesita para el partido en sí y para las necesidades de la TV.



De todos modos, el reciente conflicto que estalló por la ruptura del contrato con la señal Fox del que tanto River y Boca aseguraron no ser consultados, cambió el panorama político y las prioridades.



“No se sabe ni cuándo jugamos, ni quián nos televisa, menos aún vamos a saber si podemos jugar en el River Camp o nos obligan a ir a otra cancha, hay una gran incertidumbre en todo sentido”, confiaron altas fuentes del club.



River debe jugar ante Banfield y ante Central en el inicio del torneo local en condición de local, tal el sorteo que se realizó la semana pasada, sin embargo la LPF no se refirió a lo relacionado al lugar del partido y le pasó la decisión a la AFA.



Mientras tanto, el club envió las maquetas para que las autoridades puedan observar cómo se acondicionará la cancha principal del predio con una cabina especial para la transmisión y todo un sistema de lonas especiales para el desarrollo publicitario.



Además, la cancha tiene tres vestuarios acondicionados y un corredor seguro para las cuestiones sanitarias que impone el protocolo por la Covid 19 que pidió el Ministerio de Salud para autorizar el regreso del fútbol.