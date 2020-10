¿Quién es y cuál es la meta de la nueva aparición del River de Gallardo?

Los jugadores de fútbol que estudian son minoría, lamentablemente. Y pocos son los que piensan en un futuro fuera del ambiente, también. No es el caso de Santiago Sosa, la nueva aparición del River de Marcelo Gallardo, que sueña con lograr un título pero no dentro de la cancha sino en la universidad.

"Quiero tenerlo para ejercer como contador o para tener una empresa y poder dedicarme a eso", le dijo a Olé en 2019. "A un jugador la carrera se le termina con suerte a los 36. Después de eso, me gustaría dedicarme a la contabilidad", agregó el mediocampista de 21 años, que hace un año sonó para emigrar a la Premier League (Everton le echó el ojo).

Además, resaltó en ese entonces que estudiar lo ayuda a crecer en todo sentido. "Te relacionás con otros compañeros y es otra vida que no es la mía. Porque uno en River está metido en una burbuja y me parece bueno salir de ella aunque sea por un rato", contó. Algunos de sus compañeros le preguntan al respecto, pero no arrancan porque "a muchos no les gusta, prefieren dormir la siesta, je".

Si bien ya había tenido apariciones esporádicas como número cinco, su ingreso ante Liga de Quito por la Copa Libertadores en lugar de Ignacio Fernández lo encontró en otro espacio. Se paró sobre la derecha, al lado de Enzo Pérez, más adelantado y con presencia tanto defensiva como ofensiva. Sí, el ahora tan buscado 'volante mixto'. Por algo Gallardo no quiso prestárselo a Independiente.

EL PARTIDO DE SANTIAGO SOSA EN RIVER 3-0 LIGA DE QUITO

Según datos de SofaScore, en 45 minutos Sosa tocó 30 veces la pelota, acertó el 73 por ciento de los pases (16 de 22, dos que generaron situaciones de gol), dio una asistencia y ganó cuatro de los cinco mano a mano que protagonizó. Apenas jugó un tiempo pero bastó para los hinchas, que lo eligieron figura, y para el Muñeco, que lo destacó.

"Es un jugador que veníamos trabajando para esa posición. El sentido de hacerlo trabajar hace tiempo ahí es porque no teníamos muchas opciones. Me da una alternativa clara y por eso hemos confiado", afirmó el DT en la conferencia de prensa. Después del pleno de Julián Álvarez, va de a poco en busca de su segundo acierto.

TRES DATOS DE SANTIAGO SOSA EN RIVER

• Debutó el 30 de agosto de 2018 en el 3-0 ante Racing, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Entró por Juan Fernando Quintero y jugó 16 minutos.

• Suma 10 partidos (521') con Gallardo como entrenador, sin goles convertidos y con tres amarillas. Fue titular cinco veces, ingresó otras tantas y en doce oportunidades se quedó en el banco de los suplentes.

• Ganó la histórica Libertadores 2018 ante Boca en Madrid (no jugó esa final), mientras que integró los planteles campeones de la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina en 2019.