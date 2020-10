¿Qué dijo? Diego Maradona salió al cruce y habló de su salud

Luego de conocerse el positivo de Nicolás Contín, todas las alarmas se encendieron en Gimnasia ya que el delantero saludó efusivamente a Diego Maradona tras marcar el gol de la victoria en el amistoso ante San Lorenzo. Al ser un paciente de riesgo, la chance de contagio preocupó a todos y fue el propio "10" quien llevó tranquilidad.

En la red social Instagram, el astro argentino compartió la declaración de su médico personal: "El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín".

"Con esta descripción Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado", explicó Leonardo Luque, médico personal de Diego.

Tras la aclaración, en el mismo perfil, Maradona saludó a Contín a quien le deseó pronta recuperación con un sentido mensaje: "Tanque querido, sólo vos y tu familia saben por lo que están pasando. Yo pienso en vos. Fuerza".