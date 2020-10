La historia de un mural increíble en honor a Riquelme en una estación emblemática

Juan Román Riquelme fue homenajeado con un mural en su querida Don Torcuato, donde suele juntarse a comer asados y a tomar mates con sus amigos desde que anunció su retiro profesional, aunque hoy le es imposible por la pandemia del coronavirus que azota al mundo.

Su imagen se encuentra inmortalizada en la renovada estación de la ciudad del partido de Tigre, al igual que en otros rincones del país y del mundo, pero esta lleva una firma especial: la de Jerónimo Gregorini, un muralista, de 34 años, oriundo de San Martín de los Andes, Neuquén, y que hace un tiempo se instaló en San Fernando.

La obra refleja el festejo de gol del "Topo Gigio" de Riquelme ante el Vélez de Ricardo La Volpe (3-0), quien la noche del 2 de mayo de 2007 volvía a la Bombonera, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de ese mismo año, el último título internacional de la institución xeneize. Además, se puede apreciar una figura de un rugbier con el escudo de Hindú y un tigre en honor al equipo de Victoria y al del municipio.

"Pinto desde los 15 años, soy hincha de Boca y una empleada del Municipio de Tigre me recomendó. Lo hice en tres días, generalmente pinto solo. A Riquelme no lo conozco, pero pasó un amigo de él por la pared y me dijo que iba a darle mi teléfono. También hice uno de Diego Maradona a unas cuadras de la Bombonera", le contó Jerónimo a TyCSports.com.

Y agregó: "Estudié maestro mayor de obra en un técnico en Escobar y después una Licenciatura en Pintura y Dibujo en la Facultad de Artes Visuales. Desde chico fui a talleres de dibujo y pintura, y cuando conocí el grafity empecé a pintar en paredes y a realizar murales como forma de trabajo. Hoy me dedico de lleno a los murales y al desarrollo de obras artísticas en mi taller".

El ministro de Transporte, Mario Meoni, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fueron los encargados de inaugurar las obras de renovación de la estación de trenes de Don Torcuato, donde transita la línea Belgrano Norte en la localidad bonaerense de Tigre, como parte del plan integral de obras e infraestructura ferroviaria llevado adelante por el Gobierno Nacional.

La remodelada estación será utilizada por más de 6.500 personas diariamente y las obras consistieron en la elevación de andenes; la renovación de la instalación eléctrica; el mejoramiento de los accesos adecuando la infraestructura para personas con movilidad reducida a través de escaleras y rampas, así como también nuevas boleterías y módulos SUBE.

Asimismo, con el objetivo de continuar trabajando en medidas innovadoras para mejorar la seguridad en las estaciones, se instaló un Punto Seguro, estructura que contiene un botón que al ser presionado conecta directamente con un operador del 911 en caso de emergencia.