Jorge Amor Ameal no dio vueltas y contó la verdad sobre la situación de Sebastián Villa

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, no dio vueltas y reveló lo que era un secreto a voces al referirse sobre la situación de Sebastián Villa, quien fue denunciado por violencia de género y por ahora no está siendo tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo.

"Villa es un capital del club, no se puede decir 'tengo un problema y lo vendo'. Si tenemos un problema, hay que resolverlo. Hay mucha gente que se quiere aprovechar de Boca, y aparecen ofertas irrisorias por el jugador”, dijo en radio La Red y confesó: "Mientras no se resuelva el tema con la justicia, Villa no juega en Boca. Es una decisión del Consejo de Fútbol acompañado por la Comisión Directiva".

Noticias Relacionadas El momento súper divertido que vivió Tevez junto a su hija y los comentarios de los hinchas de Boca

En las últimas horas llegó una oferta de Getafe, que quería llevarse a Villa a préstamo, pero Boca la rechazó. Parece complicado que el colombiano pueda irse de Boca en este mercado de pases, salvo que aparezca una oferta que convenza a todos. "Es un gran jugador con un problema con la Justicia, que es donde se debe resolver el problema. Creo que los tiempos se van a acelerar".

"Nosotros en campaña apoyábamos la no violencia de genero, tenemos un protocolo preparado, estamos trabajando en la Ley Micaela. Buscamos lo mejor para el club y tenemos que gobernar con el ejemplo. Estamos fuertemente con la igualdad de género", finalizó el directivo.