El llamativo detalle en la foto que posteó Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo acaba de postear una foto que en pocos minutos se llenó de likes.

"The game is the reflection of training! ⚽️💪🏽 #focus #finoallafine", escribió el portugués delantero de la Juventus.

En la publicación se puede ver al ex jugador del Real Madrid en un salto espectacular y cabeceando la pelota en el entrenamiento del campeón italiano.

Llama la atención, en un detalle que se puede apreciar perfectamente, como Paulo Dybala mira la acción con detenimiento, casi como admirando la plasticidad de su compañero de equipo.