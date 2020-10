Con una sorprendente promesa a Messi, así presentaron a Sergiño Dest como nuevo refuerzo de Barcelona

El nuevo jugador del Barcelona, el estadounidense Sergiño Dest, aseguró que su referente es el exfutbolista azulgrana Dani Alves y que intentará "ser como él" y tener un rol parecido en el equipo, además de reconocer que espera "jugar lo antes posible" y encontrar su "lugar" en el conjunto culé.

"Mi posición natural es la de lateral. Intentaré ser como Dani Alves, es mi modelo a seguir, me encanta ir de arriba abajo", declaró en rueda de prensa de su presentación en el Camp Nou. "He aprendido mucho de él viendo vídeos en YouTube. Me gustaría ser un jugador como Dani Alves", añadió.











Por otra parte, consideró "increíble" poder jugar "con el mejor jugador del mundo", el argentino Leo Messi. "Correré lo que haga falta por todos en el equipo Me quedaré sin aire en los pulmones por él. Estaré emocionadísimo por conocerle", dijo, antes de hablar de Sergi Roberto, con el que peleará por su posición. "Es un jugador fantástico, tiene grandes cualidades. De lo que más me acuerdo es de su gol contra el PSG. Es un gran jugador y espero aprender de él y del resto de la plantilla, que me den consejos", afirmó.



Por último, Dest cree que no se ha equivocado a la hora de elegir club, a pesar del interés de otros equipos. "El Bayern es un club fantástico, pero he seguido mi corazón. Estoy seguro de que el Barcelona es el lugar correcto para mí y es la opción correcta", concluyó.