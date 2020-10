River y Boca y una clara decisión contra la AFA

Se sorteó la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en Ezeiza y entre las ausencias de dirigentes se destacaron las de los altos mandos de Boca y River. Las explicaciones oficiales se fundaron en cuestiones de prevención: tanto Jorge Amor Ameal como Rodolfo D’Onofrio pertenecen a los grupos en riesgo por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, es más que eso.

Los presentes del Xeneize fueron Raúl Cascini y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol, y el jugador Nicolás Capaldo. Por el Millonario fueron el secretario general Ignacio Villarroel y el futbolista Cristian Ferreira.

Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, se refirió al tema tras el sorteo: “No sé qué problema habrán tenido Rodolfo (D’Onofrio) y Jorge (Ameal), pero tenemos una mesa de debate permanente a través de zoom y con reuniones presenciales”. Luego, agregó: “Cualquier cosa que tengan para plantear la pueden plantear. Hasta ahora, no ha habido ningún planteo formal. Cuando hay, se atiende y después como toda institución democrática como la Liga y AFA se vota, y lo que se vota es lo que se hace”.

Sin embargo, minutos más tarde salió un comunicado conjunto de Boca y River en las redes en el que quedaron expuestos los verdaderos motivos: haberse quedado afuera de “una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes” como lo fueron “las modificaciones sobre el contrato de televisación”.

Más allá de la ausencia de Ameal, en Boca tampoco estuvo Mario Pergolini, quien había impulsado un proyecto para la televisación de los partidos que finalmente fue descartado por AFA. Y a Ricardo Rosica, el secretario general, le dieron la potestad de designar a los integrantes del Consejo de Fútbol, que no son dirigentes sino empleados del club.

La tirantez entre los dos grandes del fútbol argentino y AFA había crecido durante la pandemia, cuando el Xeneize y el Millonario habían pujado por mantener los descensos en la Primera División, algo que finalmente no ocurrió y que se sumó a viejos reclamos por la división del dinero del fútbol argentino.

El comunicado de Boca y River completo:

Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes.

Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no solo ser informados del resultado final.