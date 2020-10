Uno de los "amigos de Messi" anunció su retiro del fútbol profesional

Pablo Zabaleta anunció hoy su retiro del fútbol profesional, a los 35 años, después de una extensa carrera en el fútbol europeo. El futbolista arrecifeño surgió de San Lorenzo de Almagro, debutó en Primera División en 2002 con 17 años y, a mediados de 2005, fue transferido a Espanyol de Barcelona, luego pasó al Manchester City y West Ham.

"Después de 18 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol. Han sido años maravillosos donde pude disfrutar de momentos únicos e inolvidables. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino: clubes, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a toda mi familia y amigos. Con muchísima emoción, me despido de una de las mejores etapas que me dio la vida", publicó Zabaleta, en idioma castellano e inglés, en su cuenta de Twitter.

En paralelo a su carrera en clubes, el lateral desarrolló una destacada trayectoria en el seleccionado argentino desde las categorías juveniles. Fue convocados por primera por Hugo Tocalli para el Sub-15; jugó el Mundial Sub 17 Trinidad y Tobago 2011 y cuatro años después se coronó campeón mundial Sub 20 en Holanda y logro la dorada en Beijing 2008.

Debutó en el seleccionado mayor en 2005 de la mano de José Pekerman, participó de la Copa América Argentina 2011, fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y también segundo de la Copa América Chile 2015. El último de los 54 partidos jugados con el seleccionado "albiceleste" mayor fue la goleada sufrida ante Brasil (0-3), el 11 de noviembre de 2016, por las Eliminatorias para Rusia 2018.