Marcelo Martins le pidió disculpas a Lionel Messi tas el altercado en La Paz

Argentina le ganó a Bolivia el jueves pasado por 2-1 con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Para la selección boliviana anotó Marcelo Martins El capitán de esa selección había dicho lo siguiente: "Muertos, se comieron seis". Es por eso que tuvo que salir a disculparse.

"Son cosas del fútbol que pasan en la cancha. Como profesional, que se quede ahí. Yo respeto eso. En ningún problema tuve un roce con Messi. Él me parece una excelente persona. Lo que pasó se va a quedar conmigo", señaló el delantero histórico de Bolivia.

"No pasó nada. Nos hablamos un rato sobre el fútbol. Las cosas que pasan en la cancha, entre nosotros los jugadores, que se quede ahí. Que no haya ningún tipo de polémica que pueda perjudicar a nuestra selección o a la selección de ellos", agregó el capitán.

"Obviamente que hay mucha rivalidad entre Bolivia y Argentina, nosotros siempre la vamos a tener. En La Paz, hace 15 años que ellos no nos ganaban. Obviamente que te duele perder de esa manera, da impotencia perder así. Pero con Messi no tengo ningún tipo de problema. Las cosas que uno se habla las vamos a dejar ahí", aseguró.

Por último, el delantero le pidió disculpas a Lionel Messi: "No solamente a Messi, no tuve ningún roce o ningún tipo de problema. No fue un buen ejemplo, como jugador profesional no puede pasar ese tipo de cosas en un campo de juego. Disculpas si me excedí, son cosas que pasan en el fútbol".