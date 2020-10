La revelación del Kun sobre Messi y la Selección Argentina que ilusiona a todos

La Selección Argentina tuvo un arranque perfecto en las Eliminatorias. Dos partidos, dos victorias pero la de Bolivia tiene mucho mérito teniendo en cuenta el factor extra de la altura de La Paz. Sergio Agüero, una vez consumado el triunfo como visitante, realizó una publicación para felicitar a sus compañeros y reveló un diálogo que tuvo con Lionel Messi.

"Los partidos no se juegan con gente y no es fácil. También otra vez estar juntos en la Selección. Leo estaba contento. Todos quieren que juguemos bien. No es fácil ganar. Arrancamos con dos partidos ganando y tenemos que estar felices. Hacía mucho tiempo que Argentina no comenzaba ganando dos partidos. Y más en Bolivia", expresó el Kun.

La próxima doble jornada de Eliminatorias será entre el 12 y el 17 de noviembre. La Selección Argentina primero recibirá a Paraguay y luego visitará a Perú, con el objetivo de seguir por la senda del triunfo.