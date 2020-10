Conmoción en el Moto Gp por una mala noticia sobre Valentino Rossi

Malas noticias para los fanáticos del Moto Gp. Valentino Rossi no correrá en Aragón tras dar positivo por coronavirus y se encuentra aislado en su casa en Tavullia (Italia). El propio piloto de Yamaha hizo pública la información a través de un breve comunicado en el que informaba de su estado de salud.

"Por desgracia, esta mañana, cuando me desperté no me sentía bien. Mis huesos estaban doloridos y tenía algo de fiebre, con lo que llamé al momento al médico, que me hizo dos test. El resultado del test rápido PCR fue negativo, como también lo había sido el test que me hice el martes. Pero el segundo, del que me ha enviado el resultado esta tarde a las 16:00, por desgracia ha dado positivo", escribió.

Y continuó su relato: "Claramente, estoy muy desilusionado porque tengo que saltarme la carrera de Aragón. Me gustaría ser optimista y confiado, pero me espero que la segunda carrera en Aragón también sea para mí un ‘no voy’.

"Estoy triste y enfadado porque hice lo mejor que pude por respetar el protocolo y aunque el test del martes había dado negativo, ya me había aislado desde que volví de Le Mans. De todos modos, es así y no puedo hacer nada para cambiar la situación. Ahora seguiré los consejos de los médicos y espero curarme lo antes posible", cerró.

Fans across the world send their well wishes to @ValeYellow46! uD83DuDCAA#AragonGP uD83CuDFC1 | uD83DuDCF0https://t.co/rfEo1yrNlv — MotoGP™uD83CuDFC1 (@MotoGP) October 15, 2020

Precisamente, la semana pasada, en Le Mans, Yamaha ya perdió a seis ingenieros, incluyendo el jefe del proyecto, Sumi, que se tuvieron que quedar en Andorra confinados después de que uno de ellos diera positivo. Rossi es el segundo piloto que da positivo por coronavirus. Ya le pasó al español Jorge Martín, que se perdió las dos carreras de Misano tras otro positivo, aunque en el caso del madrileño fue asintomático.