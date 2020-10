Con gol de un ex Godoy Cruz, Paraguay ganó en Venezuela

Paraguay, dirigido por el entrenador argentino Eduardo "Toto" Berizzo, derrotó esta tarde a Venezuela 1 a 0, con gol del argentino nacionalizado Gastón Giménez, ex Godoy Cruz, a los 40 minutos del segundo tiempo. En tiempo de descuento, Antony Silva, ex Huracán, le atajó un penal a Yangel Herrera. También jugó el argentino naturalizado Andrés Cubas, ex Boca.

Necesitados ambos de un triunfo -Paraguay venía de un empate en casa ante Perú 2 a 2 y Venezuela había sido goleado en Colombia 3 a 0- comenzó mejor el visitante y lo tuvo con Giménez, pero su envío chocó contra el travesaño, y luego con un tiro libre de Ángel Romero que sacó muy bien Wuilker Faríñez hacia su derecha.

Con el correr de los minutos el partido se emparejó y respondió el local, con un tiro libre de Tomás Rincón que también dio en el travesaño. En el complemento insistió Paraguay, que tuvo mayor tenencia de pelota pero le faltó profundidad, ante un Venezuela que esperó y buscó el contraataque o alguna pelota parada.

Precisamente desde un tiro de esquina y tras un par de movimientos con balón, en una jugada preparada, Otero envió un centro desde la derecha que cabeceó Herrera abajo del arco para abrir el marcador, pero la acción fue invalidada por el VAR debido a una mano del autor del gol. Se animó Venezuela y lo tuvo con Sergio Córdova, con un cabezazo que rechazó muy bien Silva.

Pero en la respuesta Giménez recibió en el punto del penal y con la cara del pie abierto superó la resistencia de Fariñez y abrió el marcador. En el descuento el ex Lanús, Gustavo Gómez, derribó en el área a Rolf Feltscher, pero el penal ejecutado por Herrera fue rechazado por el ex arquero de Huracán, que le aseguró un triunfo valioso a Paraguay.

