Un histórico arquero de Boca bancó y aconsejó a Franco Armani

Antes del partido con Ecuador, uno de los puestos que estuvo en duda fue el del arquero. La convocatoria de Emiliano Martínez generó confusión y muchos dieron por hecho que sería el titular. Sin embargo, Lionel Scaloni bancó a Franco Armani y el arquero de River se ganó la confianza del entrenador para defender el arco de la Selección Argentina.

Esta decisión fue apoyada por el ambiente futbolero y Roberto Abbondanzieri elogió el gesto del entrenador. "La decisión fue acertada, respeto a los otros dos arqueros, lo de Esteban Andrada no me sorprende, lo tuvimos de pibe en Arsenal y está muy bien. Pero me parece que está bien darle la confianza a Armani", expresó.

Además, en la misma charla, el Pato aconsejó a su colega Millonario y le dio unos tips para que tenga en cuenta: "Le diría que esté concentrado como nunca, porque la pelota es verdad que toma una velocidad enorme, no dobla y es verdad. A mí me costaba sacar incluso, pero cuando te patean lo difícil es la velocidad y como se mueve la pelota sin poder identificar bien el recorrido".

"Si le dan desde afuera del área hay que considerar dar rebote hacia un costado, tomarla puede generarte un rebote por cómo te impacta la pelota en las manos y el pecho. Igual no hay que asustarse, pero estar 100% concentrado en todo momento. Es muy importante el día antes. Ahí tanto los jugadores como los arqueros podrán saber cómo impactar la pelota".