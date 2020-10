La decisión que tomaría Tabárez con Luis Suárez que sorprende a todo Uruguay

La presencia en el rol titular de Luis Suárez este martes cuando le toque medirse a Ecuador en Casa Blanca estaría en duda. Una de las razones sería el fuerte desgaste físico que sufrirá el equipo jugando a 2.850 metros sobre el nivel del mar, por lo que Óscar Tabárez optaría por ingresar al delantero en el tramo final del cotejo.

uD83EuDD45 @LuisSuarez9 y @RonaldAraujo939 al arco en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo. pic.twitter.com/9dxhnlkSwR — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 12, 2020

En caso de que no juegue desde el inicio, en su lugar podría ingresar Maximiliano Gómez, atacante de 24 años de Valencia. De hecho, ante Chile entró y marcó un tanto. El Maestro decidió no responder al respecto y dejó más dudas que certezas: "No sé de dónde sacaron esa información o ese rumor. No tenemos nada comunicado al grupo con respecto a lo que vamos a hacer".

Pero no son los únicos cambios que el entrenador analiza introducir. Giorgian De Arrascaeta fue desafectado por una distensión muscular de grado 1 en el posterior del muslo izquierdo y Nahitan Nández lo reemplazaría. Además, en el ataque también podría salir Nicolás De La Cruz y por él entraría Jonathan Rodríguez, delantero de Cruz Azul que está acostumbrado a jugar en la altura.