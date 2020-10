Soltá Gustavo, soltá: Alfaro volvió a quejarse del penal contra Argentina y recordó el VAR ante River

Pasan los meses y Gustavo Alfaro no puede dejar atrás el mal trago que significó perder las semifinales de la Copa Libertadores con River. En cada nota, cada análisis de juego o al hablar del VAR, el ex entrenador de Boca recuerda su "mala experiencia" con la tecnología. En la Bombonera, ante Argentina, sufrió un dudoso penal que terminó siendo el gol de la derrota de su Ecuador.

En la previa del partido con Uruguay, Alfaro se refirió nuevamente a la falta cobrada por Roberto Tobar y ratificó su pensamiento e insistió que a su entender no fue penal. "Lo vi en la cancha, lo vi después y vi el análisis del VAR. Con todo respeto me permito disentir, Pervis se arrastra al piso buscando la pelota, Ocampos no busca el balón sino a cortar la trayectoria", dijo.

Y, en la misma línea, siguió: "El VAR vino para aclarar algunas cosas y también para generar controversias en otras. Se vio en el partido entre Uruguay y Chile y el de Argentina contra Ecuador. Tengo malas experiencias con el VAR (por River) pero esperemos que haga sus deberes".

Del partido con los charrúas, analizó: "Va a ser un desafío importante y por eso hay que imponer condiciones. Eso no es sencillo cuando tienes un equipo que tiene un conocimiento absoluto de sus fortalezas y de lo que debe hacer. Hay que jugar un partido con mucha concentración defensiva, sabiendo que vamos a defender con poca gente en el fondo".