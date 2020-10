Tremendo: a los 36 años, Robinho volverá a jugar en el Santos con un insólito contrato

El delantero brasileño Robinho, de 36 años. volverá a jugar en el Santos, club en el que comenzó su carrera que recorrió varios equipos como Real Madrid, Manchester City y Milan, entre otros.

El club oficializó en las últimas horas la contratación de Robinho con un mensaje en la red social Twitter: "Robinho está de vuelta. El eterno rey de las bicicletas firmó contrato por cinco meses y su retornó comenzará a partir del miércoles con Santos".

Para encerrar o sábado, nós reunimos 7?? momentos marcantes do Robinho com o #MantoSagrado! #TheLastPedal uD83DuDEB2 pic.twitter.com/jFETdPEHqK — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 11, 2020

El jugador, por su parte, envió un mensaje a todos los hinchas: "Gracias por el cariño que ustedes tienen conmigo. Me quedo feliz de verlos por las calles pidiendo mi regreso y eso me deja muy orgulloso y me recuerdan los grandes momentos que tuve con el club".

Según el contrato,el delantero recibirá por mes 1.500 reales (230 euros), un salario un poco superior al mínimo que rige en Brasil.



Robinho debutó con el Santos en 2002 y en la temporada 2005-06 emigró al Real Madrid, donde permaneció durante cuatro temporadas. Después estuvo en el Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande de China, Atlético Mineiro, Sivasspor y Estambul de Turquía.

O ROBINHO ESTÁ DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses e acertou seu retorno para iniciar a quarta passagem pelo Santos! #TheLastPedal uD83DuDEB2 pic.twitter.com/h7YZjDc84L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020

Robinho iniciará su cuarto ciclo en el Santos (2002-05; 2010 y 2014-15, los anteriores), donde ganó tres títulos regionales, dos Brasileiraos (2002 y 2004) y una Copa Brasil (2010).



En su primera etapa, el delantero integró el equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2003 perdida ante el Boca Juniors de Carlos Bianchi.