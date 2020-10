No es Messi: el crack argentino al que quieren darle el Balón de Oro

El ex delantero Gianluca Vialli, actual jefe de la delegación de la Selección italiana, con la que como futbolista disputó dos veces la Copa del Mundo, en 1986 y 1990, elogió al argentino Alejandro Gómez, capitán y figura del Atalanta, a tal punto que se animó a decir que lo premiaría como el mejor del planeta.

"El Papu Gómez ha mejorado con los años, ahora es un jugador total. Da calidad, cantidad y resuelve los partidos. Es genial, pero hay jugadores como Messi, Ronaldo, Neymar y Lewandowski. Le daría el Balón de Oro al Papu, pero es difícil dárselo", afirmó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport

Además, Vialli también elogió al equipo del Papu, el Atalanta, que fue la sensación de la última temporada llegando a cuartos de final de la Champions, clasificándose por segunda vez en su historia a la competencia y ahora es líder junto al Milan de la Serie A, con puntaje ideal.

"No sé quién va a ganar, será muy abierto. Me gusta mucho el Atalanta. Es un equipo en el que me hubiera gustado jugar porque el juego de Gasperini es ideal para un delantero. Se divierten, tienen espíritu aventurero y valiente y juegan siempre en equipo, con altruismo: son los mismos valores que buscamos en la selección", sentenció.

Alejandro Gómez recibió su premio a mejor mediocampista de la última temporada en la Serie A y en el actual certamen ya lleva cuatro goles en tres presentaciones.