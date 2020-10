Revelan el incómodo motivo por el que Lance Stroll debió ser reemplazado

La noticia sobre el malestar de Lance Stroll, preocupó al paddock de la Fórmula 1. El piloto de Racing Point no giró durante los entrenamientos y, al no poder estar en la clasificación el Gran Premio de Eifel en Nurburgring, su lugar fue ocupado por Nico Hulkenberg, quien ya había reemplazado a Sergio Pérez cuando el mexicano se contagió coronavirus.

Durante la tarde, Otmar Szafnauer, explicó lo ocurrido y reveló lo sucedido con el canadiense. El director del equipo contó que no se sentía bien después del GP de Rusia y luego sufrió un malestar estomacal el jueves por la noche. Confirmó, además, que Stroll dio negativo en la prueba de COVID-19.

"Lo hemos testeado varias veces, incluida la prueba previa al evento para esta carrera. Y dio negativo tres o cuatro veces. No tiene los síntomas clásicos de COVID-19, simplemente no se siente bien. Anoche tuvo un poco de malestar estomacal. Así que estuvo en el baño todo el tiempo. Y dijo: 'Perdí bastante líquido y no puedo salir del baño por mucho tiempo'". confesó.

Y cerró: "No sé si es algo que comió o si es un virus. Simplemente dijo: 'No me siento con ganas de hacerlo, prefiero descansar y prepararme para lo que viene'. Tenemos un médico que lo está controlando y cuando esté en condiciones de irse, se irá a casa".