La dura frase de una figura del Manchester City sobre Lionel Messi

El Manchester City no descarta fichar a Lionel Messi en el futuro si se dan las circunstancias para ello. En una entrevista concedida al medio inglés The Athletic, Omar Berrada, director de operaciones del club ‘citizen’, mantiene la puerta abierta. "Si Leo Messi se va del Barça y se convierte en una posibilidad, podríamos explorar la opción de su fichaje", expresó.

Noticias Relacionadas No se rinde: el club que vuelve a la carga por Lionel Messi

Sin embargo, dicha situación pasa de largo para la estrella del equipo de Pep Guardiola, el belga Kevin de Bruyne, quien le restó importancia a los rumores que apuntan a la llegada del astro argentino al equipo. "¿Los rumores sobre Messi? No me importa para ser honesto".

"Si viene es algo bueno, si no viene hay bastantes buenos jugadores en el club con los que me gusta jugar, así que ahora no es el momento”, dijo el ofensivo para el portal ‘Goal’. A la espera de novedades sobre su futuro, Messi está concentrado con la Selección Argentina para las Eliminatorias y manifestó su total compromiso con el Barça durante esta campaña.