La historia detrás de la misteriosa renuncia de la árbitra que hizo historia en la Bundesliga

El partido por la Supercopa alemana que disputaron Bayern Munich y Borussia Dortmund fue el último que dirigió Bibiana Steinhaus, la primera mujer en arbitrar encuentros en la máxima categoría en el fútbol de Alemania.

Desde 2017 Steinhaus dirigió 23 partidos en la primera Bundesliga y no mostró una sola tarjeta roja, lo que la diferencia de todos sus colegas masculinos. Además ha estado en tres Mundiales y tres Eurocopas femeninas.

Noticias Relacionadas El Bayern Munich se impuso al Dortmund y ganó casi todo

Steinhaus es compañera sentimental del exárbitro inglés Howard Webb, que vive actualmente en Nueva York. La crisis del coronavirus hizo que los encuentros entre los dos se hicieran más difíciles, lo que puede haber sido un motivo para que Steinhaus decidiera terminar su carrera.

Bibiana Steinhaus dirigió su último partido

“Explicaré en el momento adecuado los motivos de mi decisión. Como mucha gente en este periodo del coronavirus, he reflexionado mucho y me he replanteado algunas cosas”, afirmó en un comunicado, señaló Steinhaus en las mismas declaraciones dentro de la web de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

En el fútbol femenino, Bibiana Steinhaus tuvo el honor de arbitrar las tres finales más prestigiosas: Juegos Olímpicos (2012), Mundial (2011) y Liga de Campeones europea (2017). En el fútbol masculino estuvo diez años en la segunda división alemana, antes de su ‘ascenso’ en 2017 a la primera categoría de su país, lo que la convirtió en la primera árbitra en impartir justicia en una de las principales ligas de Europa.