El delantero argentino que espera ansioso el llamado de Román para jugar en Boca

Diego Churín, quien juega en el club Cerro Porteño, de Paraguay, aseguró que si Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca Juniors y encargado de la Secretaría de fútbol, lo llama para ir esa institución sería "un halago" porque es "bostero" y fanático del exfutbolista.

"Si me llama Riquelme sería un halago porque soy bostero aunque por ahora sólo me veo en Cerro Porteño", comentó el ex Independiente en un vivo de Instagram con el periodista César Luis Merlo.

Además, recordó: "Un día 'Chiqui' Arce me dijo que si metía dos goles en un partido me daba la camiseta que cambió con Riquelme y ahí la tengo en casa, guardada como un tesoro". Churín, de 30 años y con una larga trayectoria en el fútbol continental, suma 35 goles en 74 partidos con la camiseta de Cerro Porteño, donde también están los argentinos Claudio Aquino y Federico Carrizo.