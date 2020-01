Sainz, advierte: "El ritmo es alto y en algún momento pasará algo" en el Dakar

Etapa 5 ? - P1 Exigente con un pinchazo lento antes del km50. Después conseguimos coger ritmo liderando la etapa + P1 de la general!uD83DuDC4CuD83CuDFFB @LucasCruz74 //

Stage 5 demanding with a slow puncture at the beginning, but in the end we managed to catch up and lead the stage! P1 overal!! pic.twitter.com/fKBtwFr9a4