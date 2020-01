La "queja" de Fernando Alonso por el rendimiento de los MINI

Fernando Alonso (Toyota) celebró su buen rendimiento en la quinta etapa del Rally Dakar y aseguró que fue "la mejor en cuanto a ritmo" en su experiencia en la competición en raids y que podía haber quedado mejor clasificado sin "los problemas del principio".

"En cuanto a ritmo seguramente ha sido la mejor etapa que he hecho tanto en Marruecos, el rally de Arabia Saudí y aquí. Podíamos haber hecho cuartos sin los problemas del principio", indicó Alonso a los medios tras su llegada a meta.

Pero, a la vez, fue contundente al hablar del rendimiento de los Mini 4x2 en estas etapas del Dakar, donde las piedras han jugado un papel clave: "Yo creo que estas etapas son muy de Mini y tenían una ventaja estratosférica porque pasan las piedras con esas ruedas de camión, hinchan y deshinchan las ruedas... se verá si en la segunda parte Nasser (Al-Attiyah) los puede atacar, pero no lo sé".

El ex Fórmula 1 sigue evolucionando y se mostró agradecido a Marc Coma y a todos aquellos que lo han ayudado: "aprendí en siete meses lo que a mí sólo me habría llevado 15 ó 20 años gracias a Marc y sus millones de kilómetros, a Nasser y su test en Qatar, a De VIlliers en Sudáfrica... en agosto no sabía por donde atacar una duna de un metro y Marc me decía recto, y ahora fíjate".