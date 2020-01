La imprudencia de Alonso que casi termina en un doble choque

Fernando Alonso es una de las atracciones de esta edición pero también estuvo en boca de todos por situaciones ocurridas en diferentes especiales. La primera polémica fue con Orly Terranova, quien al concluir la primera etapa contó que pulsó tres veces el sentinel (dispositivo en el que el auto de atrás avisa que su intención es avanzar) y que no hubo respuesta de Alonso ni de Marc Coma, el copiloto.

"Habría que poner unas reglas de convivencia. Fue una situación medio ingrata", dijo el mendocino que, días después, se lo volvió a encontrar en carrera en una situación que por fortuna no tuvo consecuencias.

En las imágenes difundidas se puede ver a la Toyota del asturiano en contramano a la ruta que venían siguiendo los competidores cuando de pronto aparece a Yazeed Al-Rajhi a toda velocidad. Alonso tuvo rápidos reflejos para correrse y evitar un accidente.

Pero no todo terminó ahí ya que acto seguido entra en escena Terranova, que le gana la posición por la derecha aunque tuvo que cruzar su MINI para no chocarse con el ex Fórmula 1 que, en su afán de ganar terreno, pudo generar un incidente que hubiera cambiado el rumbo de la competencia.