La autocrítica de Messi: "Perdimos por errores infantiles"

Leo Messi calificó como un "duro golpe" la derrota ante el Atlético Madrid en la Supercopa de España después de que el Barcelona hiciera un buen partido, que perdió por "situaciones puntuales" que revelan lo que el equipo azulgrana tiene que mejorar.

"Hicimos un gran partido y fue una lástima. Perdemos por situaciones puntuales y errores infantiles. Es un resultado que debimos cerrar antes. Fue una pena", dijo Messi.

"Tenemos que seguir trabajando, intentando mejorar, tenemos más días para el partido que viene para pensar en la segunda vuelta (de la Liga). Hay mucho que mejorar más allá de que no hacemos buenos partidos", señaló el capitán del Barcelona.



"Hoy por hoy, como dije, tenemos mucho que mejorar. Dimos un paso adelante más allá de la derrota. No hacemos las cosas como nos gustaría y vamos a intentar seguir el camino de antes y no cometer los errores que cometemos", subrayó.

Messi mantuvo el discurso: "Hicimos ochenta minutos muy buenos. Más allá de lo que se haya hablado y del formato y lo que se ha hablado, queríamos este trofeo. Es un golpe duro para nosotros, sobre todo como se dio, porque fuimos muy superiores pero por errores nuestros generaron contras que fueron goles suyos".

"Fuimos superiores casi todo el partido, pero hay que meter los goles. Entregamos dos goles en diez minutos y nos dieron la vuelta. Más allá de si es injusto o no, lo perdimos", insistió Messi.