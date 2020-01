El TAS ya puso fecha y dará a conocer el fallo del River-Boca

La prolongada final de la Copa Libertadores edición 2018, entre River Plate y Boca Juniors, que finalmente recalara en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid con victoria millonaria por 3 a 1, todavía tiene sus secuelas.

Y en este sentido, en Boca llegó la notificación por parte del Tribunal Arbitral del Deporte: el próximo 24 de este mes se conocerá la resolución que tomó esta entidad, ante el pedido del Xeneize de que le quiten el título a River, y que además haya un resarcimiento económico por el dinero que el club boquense no pudo "ganar", por no haber participado en el Mundial de Clubes del año pasado.

Sobre el avance de la causa, el presidente de River, Rodolfo D´onofrio declaró días pasados: "No tengo la menor idea. No sabemos más nada. Fuimos a la audiencia como nos pidieron en aquel momento y después, ya no supimos más".

El expediente se encuentra desde hace un par de semanas en estado "visto para sentencia", lo cual nos induce a presumir que el dictado del laudo por parte del panel del TAS se daría a conocer en la fecha estimada.