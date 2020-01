Un piedrazo podría dejar fuera de competencia a Luciano Benavides

Luciano Benavides (KTM) ha sido protagonista desde que comenzó el Dakar. El piloto salteño se mantiene en el top ten de la general pero durante la especial recibió un piedrazo que podría cambiar su futuro en la competencia.

Al llegar al campamento contó lo ocurrido: "Me pasaron durante la especial, en una zona con mucha piedra, levantó una y al querer cubrirme la cara me golpeó en la mano. Trate de aguantar pero me duele bastante".

"Afectó, pero al final veníamos en un ritmo suave así que pude aguantar. Espero revisar y que no sea nada", cerró con preocupación. Hasta el momento, tras su cuarto lugar en la especial, aparece sexto en la clasificación general de las motos.