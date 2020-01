La primera deserción argentina se dio en los Quads

Mariano Bennazar no pudo llegar al final de la tercera etapa que se corrió en Neom, debido a que sufrió un fuerte impacto de una camioneta cuando intentaba salir con su cuatriciclo, tras haberse quedado encajado en el camino, y debido a ello su vehículo se dañó seriamente en un amortiguador.

Sin sufrir lesiones, el cordobés, oriundo de Unquillo, pretendió reparar en el lugar su quads pero la colisión y el desprendimiento del amortiguador también afectó un caño de agua, que se pinchó y perdió el líquido.

"Venia perfecto, impecable. Y en una trepada pronunciada, con pendiente hacia abajo, se me encajó el cuatri. Me bajo y trato de moverlo marcha atrás. En eso, una camioneta le pega a mi cuatri; le arrancó amortiguador, que a su vez pinchó la manguera del agua. Ni siquiera pararon a ayudarme; nada", expresó en declaración al sitio Vía Córdoba.

Y continuó: "Saque el cuatri, traté de repararlo, pero perdí todo el agua. Y como me arrancó la oreja que sostiene el amortiguador, no pude hacer nada más. El golpe de la camioneta fue lo que me hizo abandonar".

"Estoy tratando de dar con la tripulación de la camioneta que me embistió. Y estoy haciendo la denuncia ante los comisarios deportivos", expresó Mariano, que intentará eeengancharse en la categoría “Dakar Experience", la división que agrupa a quienes por distintos motivos han tenido que abandonar.