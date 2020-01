La genial frase de Falcioni sobre Osvaldo y el cigarrillo

La última imagen de Daniel Osvaldo como futbolista quedó emparentada al escándalo dentro de un vestuario. Luego del empate contra Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2016, se prendió un cigarrillo y desató un conflicto con el entrenador Guillermo Barros Schelotto. ¿El resultado final? Nunca más volvió a jugar en Boca y decidió dejar la práctica profesional de fútbol. Luego de tres años y siete meses de aquel hecho, decidió volver al ruedo en Banfield.

El ruido por aquella situación con el cigarrillo quedó flotando alrededor de su figura y su nuevo DT decidió disipar cualquier síntoma de problema con una particular frase: “Cuando tenga ganas de fumarse un cigarrillo que venga acá a mi oficina y se lo fume conmigo, ¿cuál es el problema?”.

#Futbol910 Julio César Falcioni: "Si Osvaldo llega a fumar un cigarrillo que me convide" — Radio La Red AM 910 (@radiolared) January 7, 2020

Julio César Falcioni debió pasar un extenso proceso de recuperación por un cáncer de laringe que, de todos modos, no lo empujó a abandonar la adicción por el cigarrillo. “Estaré fumando diez cigarrillos. Fumo muy poquito. Antes yo era un fumador muy agresivo”, le reconoció hace unos meses a Infobae.

El Emperador dio una entrevista ahora a Radio La Red y buena parte de la nota se centró en esta recuperación de Osvaldo, quien estuvo al frente de su banda de rock durante los casi cuatro años que estuvo lejos de las prácticas. “Yo jugué 18 profesional y me levantaba del vestuario, iba para el lado del baño y me fumaba el cigarrillo en el baño. Seguramente los técnicos lo sabían, pero como mi rendimiento era bueno no me decían nada. Antes había muchos más jugadores que fumaban. En un plantel de 30 jugadores, había 20 que fumaban. Por poner mi caso, así estoy de hecho mierda, pero bueno, fumé siempre. No me cambia a mí que fume. En el lugar donde está el grupo está terminantemente prohibido, ni fumo yo tampoco. Donde está el grupo él no puede. Después en su vida privada a mí lo que me interesa es que se alimente bien, que descanse bien y que sea productivo dentro del campo”, explicó.

El delantero de 33 años –cumplirá 34 el próximo 12 de enero– cuenta con una distinguida trayectoria en Fiorentina, Roma, Southampton, Juventus e Inter, entre otros. “Si somos realistas, es muy difícil que un jugador de la categoría de Daniel venga a un club como Banfield sin él haber tenido historia en el club. Acá han vuelto jugadores como Civelli o Cvitanich después de su etapa en Europa, pero Osvaldo no tenía historia en el club. Este esfuerzos que está haciendo es super valorable. Esperemos poder estar a la altura de poder prepararlo porque no por nada estuvo 12 años en Europa. Jugar sabe, lo que pasa que hace tres años estaba tocando la guitarrita”, dijo entre risas el DT.

“El temor que tenemos por la puesta a punto es que lleva mucho tiempo sin jugar, pero desde lo físico está impecable. Tenemos que tratar que agarre ritmo de competencia y que vuelva a agarrar ritmo de juego. Él juega bien, en eso no tenemos que preocuparnos de nada, lo que pasa es que tenemos que prepararlo para que en esta competencia tan difícil de tanto roce, tanta agresividad como es el fútbol nuestro, esté firme y seguro”, explicó en cuanto a los objetivos.

El Stone firmará su vínculo por un año en los próximos días, más allá que se sumó a la pretemporada el pasado 3 de enero con el resto del grupo. “Él es muy profesional. Nosotros nos juntamos, hablamos claro los dos, le dije muchas cosas de lo que nosotros pretendemos desde la parte profesional. Después, en el día a día, cada uno es responsable o lo que deja de hacer. Plata no necesita. Después de dejar tres años el fútbol, le quiere dar el gusto al viejo. Lo bueno es que esa adrenalina que tiene para volver a estar es buena”, reconoció Falcioni.

Si bien Osvaldo ya avisó que dejará de dar recitales con su banda para evitar cualquier tipo de crítica asociada a eso, Falcioni reconoció que la música sigue acompañando al goleador en la intimidad de esta pretemporada: “¡La guitarrita no la dejó porque ya la trajo acá! Acá tenemos varios que tocan la guitarra: Dubarbier, Jonas Gutiérrez, Conde, Leyenda, hay varios que tocan la guitarra...”.