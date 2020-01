Así quedó Van Beveren luego de la terrible caída que lo hizo abandonar

View this post on Instagram

Adrien est entre de bonnes mains u00e0 lu2019hu00f4pital de Tabuk. Le diagnostic mu00e9dical est posu00e9, on peut dire quu2019il su2019en sort plutu00f4t u00abu00a0bienu00a0u00bb, quelques u00e9gratignures et hu00e9matomes et une clavicule fracturu00e9e u00e0 deux endroits. On ignore encore de quelle fau00e7on sera traitu00e9e la clavicule mais Adrien est du00e9ju00e0 pru00eat u00e0 se battre pour ru00e9cupu00e9rer le mieux possible. Nous nu2019avons pas encore la date de rapatriement en France mais u00e7a devrait u00eatre dans quelques jours. Il nu2019a pas encore pu lire tous vos messages de soutien mais il sait quu2019ils sont nombreux et u00e7a le touche beaucoup! Croyez moi, il reviendra, plus fort ! Merci pour votre bienveillance. Florence ud83cuddecud83cudde7 Adrien is in good hands in Tabuk hospital. Medical diagnosis is done, we can considered Adrien lucky, some scratches and bruises, and a broken collarbone in 3 pieces. We donu2019t know yet how this collarbone will be fixed but Adrien is already focus on the recovery and he will fight for it. We donu2019t know when he would be allowed to get back to France, should be in few days. He couldnu2019t read all your messages yet, but he knows that there is lots and lots and he is super thankful for it! Believe me, he ll be back stronger ! Thanks everybody! Florence